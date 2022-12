Francisco Madelino sob suspeita na gestão da Fundação Inatel

partilhe no Facebook

O presidente da Fundação Inatel, Francisco Madelino, está sob suspeita de má gestão, de fazer favores políticos, favoritismo e despesismo, na sequência de uma denúncia anónima de trabalhadores da fundação que foi enviada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que remeteu a situação para o primeiro-ministro, que por sua vez ordenou uma averiguação por parte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Madelino, natural do concelho de Salvaterra de Magos, é acusado de ter comprado os sindicatos ao entregar-lhes a utilização da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça.

Francisco Madelino, na carta dirigida por um grupo de funcionários que não se identificam, é também acusado de contratar pessoas da sua terra e dos seus conhecimentos e de pagar uma prestação de serviços ao arquitecto João Baltazar para acompanhar obras, apesar de a fundação ter pessoal para fazer esse serviço.

Uma fonte que conhece bem a fundação disse a O MIRANTE que quem fez a denúncia será uma pessoa com muito conhecimento dos dossiês da instituição e arrisca mesmo a dizer que é alguém que está próximo da administração.

O Inatel é uma fundação pública financiada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, além de ter receitas próprias derivadas do património desportivo e de alojamento em unidades hoteleiras de que é proprietária, entre outras actividades. A administração da fundação é nomeada por decisão do conselho de ministros.