Grupos Montalva, Valsabor e Maporal inauguram Petaqua

Os grupos Montalva, Valsabor e Maporal, referências no sector agropecuário em Portugal, inauguram, na sexta-feira, 16 de Dezembro, pelas 10h00, a Petaqua, unidade de conversão e valorização de subprodutos de origem animal, localizada em Santarém (Várzea – Zona Industrial). A Petaqua é uma empresa que visa aprofundar a cadeia de valor e a sustentabilidade através da transformação de sub-produtos de origem animal em energia e proteína fomentando, desta forma, a economia circular.

A Petaqua resulta da vontade de desenvolver mais uma iniciativa de sustentabilidade por parte de três grupos empresariais portugueses do sector agroalimentar: Montalva, Valsabor e Maporal, visando o mercado português, mas com elevado foco nos mercados internacionais. A cerimónia de inauguração contará com as presenças do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, do deputado e membro da Comissão Económica do Parlamento Português, Jorge Botelho, além de representantes dos Grupos Montalva, Valsabor e Maporal.