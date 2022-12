Inundações afectam circulação em algumas estradas do concelho de Santarém

Algumas estradas do concelho de Santarém encontram-se com a circulação condicionada ou cortada devido a lençóis de água ou submersão.

Algumas estradas do concelho de Santarém encontram-se com a circulação condicionada ou cortada devido a lençóis de água ou submersão. Segundo informação da Câmara de Santarém, a estrada municipal que liga Almajões e Sobral está cortada por submersão da via na Rua dos Alcaides, mais concretamente junto à ponte sobre o rio Alviela. Com circulação condicionada devido a lençóis de água estão a estrada municipal entre Vale de Figueira e Ribeira de Santarém e a via municipal que liga Ómnias e Caneiras.

O município escalabitano informa ainda que o Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém tem à disposição dos cidadãos, uma linha telefónica gratuita, Número Verde 800 222 122, criada para os cidadãos poderem comunicar situações iminentes de risco de acidente grave ou catástrofe.