Mais duas igrejas alvo dos ladrões no concelho de Santarém

Além de Benfica do Ribatejo, os ladrões foram a duas igrejas do concelho de Santarém e numa consumaram o assalto

Além do roubo dos sinos da Igreja de Santa Marta em Benfica do Ribatejo, Almeirim, também no concelho de Santarém houve um assalto e uma tentativa. Da Igreja de Pernes foi levado um cofre em ferro fundido, com mais de um metro de altura e bastante pesado. Os ladrões também foram à igreja de Santa Cruz, na Ribeira de Santarém, mas não conseguiram entrar do tempo apesar de terem forçado a porta de entrada.

O vigário-geral da Diocese de Santarém, Aníbal Vieira, diz que o roubo dos sinos e do cofre representa um grande prejuízo para a igreja, não só monetário como patrimonial, para, segundo desabafa, o metal ser vendido ao desbarato aos receptadores de metais roubados.