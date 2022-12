Edifício municipal vai ser reabilitado para instalar Espaço Cidadão em Alcanena

Câmara de Alcanena aprovou, por unanimidade, o lançamento do concurso público para a reabilitação de um edifício municipal na Praça Marechal Carmona

A Câmara de Alcanena aprovou, por unanimidade, o lançamento do concurso público para a reabilitação de um edifício municipal na Praça Marechal Carmona e instalar o Espaço Cidadão e ainda um espaço de apoio ao empresário. A empreitada tem um valor de cerca de 250 mil euros e vai ser suportada pelo orçamento municipal. No entanto, a autarquia vai tentar obter financiamento europeu.

O imóvel é conhecido como “Loja do Eliseu” e, segundo explicou o presidente do município, Rui Anastácio (PSD/CDS/MPT), este será o primeiro imóvel de algumas dezenas de edifícios que a autarquia tenciona reabilitar nos próximos anos. Rui Anastácio referiu que o objectivo é reabilitar o edifício para ali instalar o Espaço Cidadão e criar um espaço de apoio ao empresário, assim como criar um espaço dedicado ao contacto e a alguns projectos que o município pretende concretizar com a diáspora.

A este edifício juntam-se, só na zona histórica de Alcanena, mais cinco edifícios que ou estão já em projecto ou em vias disso, para também serem alvo de obras. As candidaturas vão ser feitas a diferentes programas de apoio. “A intenção é reabilitar. Acreditamos que a habitação social e a habitação a custos controlados, com rendas controladas, se deve concretizar através da reabilitação dos cascos e, portanto, encetámos um processo de aquisição de vários imóveis em todo o concelho. Tencionamos fazer uma pequena revolução nos próximos anos a esse nível de reabilitação urbana no âmbito da nossa Estratégia Local de Habitação”, reforçou Rui Anastácio.