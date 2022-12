Imorriscas promove encontro de crianças com o Pai Natal em Forte da Casa

Iniciativa vai decorrer no Centro Comercial Olival Parque e tem a colaboração de lojistas, do IAC e de amigos solidários.

A loja Imorriscas promove esta quinta-feira, 15 de Dezembro, um encontro das crianças com o Pai Natal no Centro Comercial Olival Parque, no Forte da Casa. A iniciativa decorre a partir das 15h00 e conta com a participação de vários lojistas do espaço comercial e de amigos solidários.

O encontro é aberto a todas as crianças e em parceria com o Instituto de Apoio à Comunidade de Forte da Casa (IAC) vão estar crianças dos 3 aos 5 anos de idade desta instituição, que vão beneficiar também do carinho da Mãe Natal e de todos os que se estão a disponibilizar para contribuir com ofertas de guloseimas e prendinhas.

As crianças serão convidadas a participar em brincadeiras com o Pai Natal e a Mãe Natal e será garantida muita animação.