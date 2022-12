Orçamento de Abrantes aprovado sem unanimidade

A última sessão ordinária da Assembleia Municipal de Abrantes, que se realizou na sexta-feira, 25 de Novembro, aprovou As Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para 2023, no valor de 43,1 milhões de euros, o segundo maior de sempre e o mais elevado desde 2011, num crescimento de cerca de 6% em relação ao orçamento do ano transacto.

Contaram-se os votos favoráveis da maioria PS, dos eleitos do Chega, da União de Freguesias de Alvega e Concavada e Rio de Moinhos. A bancada do PSD e o presidente da Junta de Freguesia de Tramagal votaram contra enquanto CDU, Bloco de Esquerda, ALTERNATIVAcom e União de Freguesias de Aldeia do Mato e Souto se abstiveram.

Este é um orçamento que, para Manuel Valamatos, presidente da câmara, “resulta da assunção de competências nas áreas da Saúde e Acção Social, o que se reflecte sobretudo nos acréscimos de prestações de serviços, da escalada de preços, com especial relevo da energia e dos combustíveis, nomeadamente gás e gasóleo”.

Para 2023 o líder da autarquia destacou a conclusão do Museu de Arte Contemporânea Charters D’Almeida, aquela que considera ser “a última peça da rede de museus de Abrantes”. Valamatos realçou também o arranque das obras da Escola Octávio Duarte Ferreira, no Tramagal, o início da requalificação e ampliação do Cine-Teatro São Pedro e a Estratégia Local de Habitação.

Política fiscal também sem unanimidade

A política fiscal para 2023 mantém-se inalterável, num ponto aprovado sem unanimidade. As empresas com um volume de negócios inferior a 150 mil euros continuam isentas do pagamento do imposto sobre o lucro (Derrama), tendo as restantes uma taxa de 1,5%. O Imposto Municipal sobre Imóveis segue a 0,40% para prédios urbanos com redução em função do número de dependentes e com uma majoração para os prédios urbanos degradados localizados no centro histórico. A participação variável no Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) foi fixada nos 4,5% enquanto a taxa de Direitos de Passagem será de 0,25%.

Custo com Serviços Municipalizados aumenta 18,2%

Os Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA) terão em 2023 um orçamento de 7.4 milhões de euros registando-se um aumento de 18,2% face a 2022. Para Manuel Valamatos o aumento justifica-se pelo “contexto de aumento extraordinário da energia eléctrica em média tensão e da escalada do preço dos combustíveis, com consequente aumento dos preços de bens e serviços que os SMA necessitam de adquirir para desenvolver a sua actividade”.