Ourém não quer que se repitam incêndios como os do último Verão

O auditório da Câmara de Ourém recebeu na sexta-feira, 2 de Dezembro, uma reunião do Conselho Municipal de Segurança que serviu para apresentar uma moção dirigida ao ministro da Administração Interna a exigir um acompanhamento suplementar e efectivo que previna situações críticas como as ocorridas nos incêndios do último Verão. Recorde-se que as previsões apontam para uma área ardida em Ourém muito superiores a cinco mil hectares.

O Conselho Municipal de Segurança é liderado pelo presidente da câmara, Luís Albuquerque, e tem como principais competências a monitorização e avaliação dos índices de criminalidade e sinistralidade rodoviária e o acompanhamento da actividade da Protecção Civil, entre outros aspectos relacionados com a segurança da comunidade no concelho.

Na reunião foram apresentados os números de 2022 por parte da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, bem como os dados relacionados com a actividade da Protecção Civil. Foram ainda abordados os números associados à intervenção da Estrutura de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica do município e a realidade dos sem-abrigo e dos migrantes que o concelho recebe.

A reunião contou com a presença dos presidentes das juntas de freguesia, dos comandantes das três corporações de bombeiros, dos directores dos estabelecimentos escolares e representantes da assembleia municipal, associações e instituições do concelho.