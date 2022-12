Professores protestaram em frente à Câmara de Benavente

partilhe no Facebook

Foram cerca de 70 os professores dos agrupamentos de escolas de Benavente e Samora Correia em greve que se concentraram, na segunda-feira, 12 de Dezembro, em protesto junto à Câmara de Benavente com cartazes a exibir frases como "Professores em luta porque o Ministério da Educação nos roubou mais de seis anos de tempo de serviço".

A O MIRANTE a professora do Agrupamento de Escolas de Benavente, Sandra Ramos, explicou que o que move os docentes é a tentativa de uma luta coesa por reivindicações antigas que devolvam a dignidade à profissão e para que não se avance com as novas propostas de modelo de concurso de colocação de docentes.

"A gota de água foi a proposta, que ainda não é oficial, da gestão da colocação de professores passar a ser feita pelas comunidades intermunicipais ao invés de ser por concurso nacional que é publico e que garante que sejamos colocados de forma cega sem qualquer critério mais obscuro", sublinhou Sandra Ramos, professora há 19 anos, acrescentando que "se há autarquias onde tudo corre com transparência há outras onde isso não se verifica".

O protesto serviu também para lembrar os "vários ataques" ao estatuto de carreira de docente, nomeadamente, no que respeita à avaliação, ao tempo de serviço "congelado" e não actualização das tabelas salariais para professores contratados. "De 2010 a 2022 o salário mínimo nacional subiu 230 euros já o ordenado de um professor contratado subiu 19 euros", sustentou.

Para o próximo sábado, 17 de Dezembro, está agendada uma manifestação de professores, igualmente convocada pelo Sindicato de Todos os Professores (STOP), na rotunda do Marques de Pombal, em Lisboa.