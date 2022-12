Violência doméstica combate-se com denúncia e acção

O silêncio em torno da violência doméstica não pode continuar e é preciso denunciar e agir para evitar que mais gente sofra em consequência de um crime que já matou, até Setembro, duas dezenas de pessoas no país este ano. A convicção foi deixada por dezenas de pessoas e utentes da Cercipóvoa e do Centro Comunitário da Póvoa de Santa Iria que participaram num desfile realizado no centro comercial Olival Parque, no Forte da Casa. Chamar a atenção para a temática da violência doméstica, informar possíveis vítimas sobre os seus direitos e facilitar o acesso a ajuda, foram os principais objectivos do desfile “A violência não está na moda”.

Durante o desfile os presentes tiveram a oportunidade de conhecer e ouvir o testemunho de Cátia Silva, que esteve numa relação abusiva durante sete anos e hoje é consultora e técnica de apoio à vítima e ainda presidente da Supera-te Associação, entidade que trabalha na consciencialização para a violência doméstica. A técnica diz que é preciso minimizar o impacto que o contexto da violência terá nas gerações futuras e que para isso todos têm que fazer a sua parte: ajudar e denunciar. “Já fiz parte da estatística da violência doméstica. Durante sete anos vivi nesse contexto de violência. Dediquei-me a estudar este tema e hoje ajudo outras pessoas. Fundei a associação porque é preciso humanizar a violência doméstica”, partilha.

Rute Fernandes, vogal do executivo da junta de freguesia, explicou a O MIRANTE que as associações e as lojas que cederam as roupas para o desfile aceitaram devido à relevância de se continuar a chamar a atenção para este problema. “Através das associações e do comércio local conseguimos chegar mais perto da nossa comunidade. Queremos que as narrativas de inclusão contribuam para um sentimento de empoderamento para as vítimas”, afirma.

Para o presidente da Cercipóvoa, José Gonçalves, trazer conhecimento e sensibilização para um tema tão “importante e nobre” deve estar na ordem do dia. “Uma das nossas missões é trazer os nossos utentes para fora da instituição para terem contacto com a comunidade. É trabalhar a inclusão e que melhor tema do que este da violência doméstica para participarem”, conclui.