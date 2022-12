Igreja Matriz de Samora Correia reabre após obras de restauro

Anos após o início das obras de conservação e restauro, a Igreja Matriz de Samora Correia vai reabrir ao público a no domingo, 18 de Dezembro, pelas 16h00, com a celebração da Eucaristia, presidida pelo Arcebispo de Évora, D. Francisco José de Faria Coelho.

Após a celebração da Eucaristia seguir-se-á uma apresentação com imagens da intervenção da conservação e restauro das madeiras e azulejos do século XVIII que revestem as paredes interiores e fazem alusão ao apóstolo São Tiago, e a partilha de bolo comemorativo dos 300 anos da abertura da igreja, na Praça da República.

Com as obras de restauro e conservação, refere a Câmara de Benavente em comunicado, "a igreja ficou explêndida, com um trabalho de verdadeira minucia e profissionalismo dos técnicos que, afincadamente, trabalharam com o objectivo de restaurar os painéis de forma fidedigna".

A intervenção no imóvel que é de interesse público foi realizada com verbas disponibilizadas pela Câmara Municipal de Benavente (cerca de 330 mil euros), verbas de fundos comunitários (Portugal 2020 e Portugal 2013); Fábrica da Igreja e Comissão para as Obras da Igreja de Samora Correia, com os contributos da população em geral.