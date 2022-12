Protecção Civil de Santarém alerta para probabilidade de cheias

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém prevê a submersão de diversas estradas municipais e nacionais no concelho nas próximas horas

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém alertou esta manhã para a possibilidade de cheias no concelho devido à elevada precipitação que se tem registado nos últimos dias conjugada com o início das descargas de barragens espanholas e portuguesas da bacia do Tejo.

Segundo informação divulgada esta manhã pela Câmara de Santarém, com base nos dados verificados e nas consequências previsíveis, nas próximas horas aponta-se para a probabilidade de submersão da estrada municipal que liga Vaqueiros a Louriceira, da estrada municipal que liga Moçarria a Calhariz, da 365 em Ponte do Alviela, da estrada municipal que liga Ribeira de Santarém a Vale de Figueira, da estrada municipal que liga a Ribeira de Santarém a Alcanhões e da EN365 em Palhais/Ribeira de Santarém e do parque de estacionamento da Ribeira de Santarém.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém “recomenda à população a tomada das medidas necessárias de precaução e especial atenção às possíveis consequências das cheias”.