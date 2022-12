Roubaram bombas do furo de Filhós e obra continua atrasada

Desconhecidos sabotaram e roubaram as bombas do furo de captação de água de Filhós, concelho de Alcanena, e a obra esteve interrompida durante cerca de dois dias, tempo que demorou a vir uma nova bomba de Espanha. A denúncia foi feita pelo vereador da Câmara de Alcanena, Nuno Silva (PSD/CDS/MPT), que detém o pelouro do Ambiente. “A empresa que está a fazer esta obra está a perder dinheiro por cada dia que passa. Não tinha conhecimento que esta situação acontecia com frequência por isso foi colocada videovigilância”, explicou Nuno Silva.

O vereador do Ambiente referiu que a criação do furo tem sido “um parto difícil” e explicou o ponto da situação da nova captação de água subterrânea na localidade de Filhós, freguesia de Bugalhos. Diversos constrangimentos na empreitada do furo têm atrasado a conclusão da mesma, pelo que os problemas relacionados com o abastecimento de água no local ainda não estão totalmente solucionados. “A perfuração foi concluída a 27 de Setembro. Entretanto, quando estavam a fazer o encamisamento partiu-se um cabo e o funcionário não morreu por sorte, porque se desviou naquele momento para atender o telefone. O encamisamento do cabo partiu-se e ficou amolgado”, detalhou Nuno Silva em sessão camarária. Entretanto, o município vai avaliar com o projectista se existem condições para que o furo não vá até aos 330 metros de profundidade previstos e perceber se existem outros veios que dêem água em quantidade e qualidade suficiente mais acima, a cerca de 250 metros.

O vereador da Câmara de Alcanena garantiu que todos estes contratempos estão a ser assumidos pela empresa responsável pela obra. O presidente do município, Rui Anastácio lamentou que a obra esteja a correr mal. Desde o início da empreitada, num investimento de cerca de 150 mil euros, que a Aquanena recorreu a soluções alternativas de modo a continuar a garantir o fornecimento do serviço à população, nomeadamente através do uso de camiões auto-tanques para o enchimento do reservatório de Filhós.