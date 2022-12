Trilhos do Nabão são o novo percurso pedestre para visitar em Tomar

O promotor do percurso é a Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira, com o apoio institucional da Junta de Freguesia de Asseiceira e do município de Tomar.

O mais recente percurso pedestre situado no sul do concelho de Tomar, o último troço do Nabão (da Matrena até à Foz), já pode ser percorrido num itinerário que realça as maravilhas da natureza, mas também as marcas da importância do rio e dos seus afluentes para a vida das populações locais, nomeadamente os cinco moinhos cuja estrutura pode ser vista ao longo do circuito.

Os Trilhos do Nabão situam-se na freguesia da Asseiceira e envolvem um percurso circular de 10,8 quilómetros, de grau de dificuldade médio, com início e fim junto ao Pavilhão Multiusos da Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira (ACRL).

O percurso inicia-se no parque natural envolvente das instalações da ACRL, avançando até à encosta fronteira à Ponte da Matrena, com uma vista fascinante sobre a antiga Fábrica de Papel e o seu açude. Os edifícios dos moinhos, todos eles alimentados hidraulicamente, são outro dos grandes atractivos deste percurso, num total de cinco. Um pouco antes da foz, o caminho desvia e começa a subir até um patamar onde se encontra um dos mais belos miradouros do percurso, com uma vista sobre o local onde as águas do Nabão e as do Zêzere se encontram. A parte final do percurso é já em espaço urbano, regressando ao topo poente da aldeia, onde a cultura, o desporto e a educação se juntam, com a marca do Pavilhão Multiusos, do Campo de Futebol e do Centro Escolar.