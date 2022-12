Adesão significativa à greve trava cirurgias no hospital de VFX

A greve dos enfermeiros, auxiliares e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica do Hospital de Vila Franca de Xira que decorre esta quinta-feira, 15 de Dezembro, tem causado perturbações no normal funcionamento da unidade de saúde. Verifica-se, segundo a administração, uma "adesão significativa" no bloco operatório e nas áreas de internamento. "Todas as outras áreas assistenciais, ainda que afectadas, mantém a sua actividade, sendo que em todos os serviços estão assegurados os serviços mínimos", garante a administração em comunicado.

Os sindicatos criticam a postura da administração de Carlos Andrade Costa em recusar contratar mais profissionais e impelementar horários de 35 horas semanais. Rui Marroni, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, diz a O MIRANTE que a sobrecarga horária na unidade de saúde está também a levar os profissionais de saúde à exaustão. "Há relatos de enfermeiros com meses de horas de folga por gozar", lamenta, criticando a administração por não querer negociar directamente as 35 horas, ao contrário de outros hospitais como o Centro Hospitalar do Oeste. Já a administração diz que a greve em curso "tem causas que ultrapassam a capacidade de gestão do hospital", por considerar ser necessária autorização superior do Ministério das Finanças para a adesão às 35 horas semanais e consequente contratação de novos profissionais.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e das Regiões Autónomas (STFPSSRA), abrangendo os turnos da manhã e da tarde. As duas estruturas sindicais foram também às 12h00 ao Ministério da Saúde, em Lisboa, para entregarem à tutela “uma resolução com as exigências dos trabalhadores”.