Bruno Videira que foi esfaqueado pela namorada conta a sua história

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Bruno Videira viveu durante dois anos numa relação tóxica, possessiva, marcada por ciúmes doentios e violência doméstica continuada da namorada, de nacionalidade brasileira, condenada agora pelo Tribunal de Santarém por tentativa de homicídio em sete anos de prisão.

Bruno Videira, esfaqueado e deixado a esvair-se em sangue no apartamento no centro de Santarém, já tinha tentado libertar-se da namorada, mas acabava por a aceitar de volta, acreditando em promessas de que tudo ia melhorar. Durante a relação não podia contactar com amigos, colegas de trabalho ou familiares como e quando queria.

As suas redes sociais eram vigiadas e um novo pedido de amizade era o suficiente para ser agredido com um candeeiro. Depois de o esfaquear, Cristiane Oliveira, brasileira que estava irregular em Portugal, fugiu e só se entregou às cerca de um mês depois.



*Leia a reportagem completa na edição semanal em papel desta quinta-feira, 15 de Dezembro