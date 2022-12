partilhe no Facebook

Dirigente associativa do Sobralinho envolvida no caso de fraude de apresentadora e marido

A funcionária da Câmara de Vila Franca de Xira e também presidente da União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho (UDCAS), Mónica Vintém, foi surpreendida na última semana ao ver o seu nome arrastado para as investigações do mega-processo de fraude fiscal envolvendo a ex-apresentadora de televisão Ana Lúcia Matos.

A dirigente associativa foi constituída arguida no processo depois da Polícia Judiciária ter encontrado uma conta bancária com o seu nome por onde terão passado 58 milhões de euros desde 2018. Foi uma das 600 contas bancárias nacionais confiscadas pelas autoridades.

O MIRANTE contactou a dirigente, mas esta recusou-se a prestar esclarecimentos sobre o caso enquanto estiver em segredo de justiça. Vai continuar a trabalhar no município enquanto decorrerem as investigações, já que o estatuto de arguido não é uma imputação de culpa.



