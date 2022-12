partilhe no Facebook

Edgar Correia, neto de Casimiro Pereira, não se conforma com a situação e com a postura da administração de Carlos Andrade Costa

Doente internado desapareceu do Hospital de Vila Franca de Xira

O Hospital de Vila Franca de Xira perdeu o rasto a um doente de 95 anos que estava internado no terceiro piso da unidade e que foi encontrado por populares a vaguear na rua junto ao Lidl descalço e com a roupa do hospital.

A situação deixou revoltados os familiares que estão agora numa luta para conseguirem um pedido de desculpas público por parte da administração, liderada por Carlos Andrade Costa, o que ainda não aconteceu.

*Reportagem desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 15 de Dezembro