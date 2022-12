Quinze ocorrências devido ao mau tempo no concelho do Cartaxo

O Serviço Municipal de Protecção Civil do Cartaxo e os Bombeiros Municipais registaram quinze ocorrências devido à chuva intensa regista na quarta-feira, 14 de Dezembro. “As situações de maior preocupação ocorreram na EN 356-2 (de Pontével para Casais Penedos, por deslizamento de vertentes, na estrada entre o Cartaxo e o Setil, que se mantém interdita e numa habitação, que obrigou à deslocação de duas pessoas. Estas pessoas estão a ser acompanhadas pela área de Ação Social e Saúde, da Câmara Municipal”, informou o município em comunicado.

Na resposta às diversas solicitações estiveram no terreno 22 elementos da protecção civil e dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, bem como meios e vários operacionais dos serviços municipais e das juntas de freguesia. Em comunicado, o presidente da Câmara do Cartaxo destaca “a importância do trabalho preventivo que tem vindo a ser executado nos últimos meses e que permitiu às pessoas e aos operacionais dar uma resposta rápida, com algumas ocorrências a serem resolvidas de imediato”, destacando que a limpeza de sarjetas e de sumidouros feita com a devida antecedência, assim como, a limpeza de terrenos e de linhas de água que executámos no final do Verão, contribuíram eficazmente para a resolução destas situações.

João Heitor apelou a que cidadãos e empresas cumpram as indicações da Proteção Civil, essenciais para a segurança de pessoas e bens, adoptando comportamentos preventivos e efectuando os trabalhos de limpeza das suas propriedades.