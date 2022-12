Uma das maiores pistas de slot car está na Póvoa de Santa Iria

Tem um perímetro de 43 metros, seis calhas, centenas de metros de cablagens eléctricas e electrónicas e é uma das maiores pistas de slot car (carros de calha) do país. Está instalada numa garagem da Póvoa de Santa Iria onde está sediado o Bela Vista Slot Clube. O clube nasceu em 2015 fruto da paixão do advogado José Pedro Gil, 57 anos, natural da Póvoa de Santa Iria e já agrega mais de duas dezenas de pilotos.

Tem dado nas vistas por promover provas distintas: desde recriações fiéis de antigas competições - como o circuito de Vila Real ou a mítica Targa Florio - até às desafiantes 24 horas, onde os carros à escala 1/32, réplicas fieis dos automóveis de Le Mans, chegam a dar 6.500 voltas ao circuito, qualquer coisa como 240 quilómetros sem parar. E com um bónus: quando a noite cai o espaço fica às escuras e a pista iluminada como na vida real. Para se ter uma noção do tamanho do espaço, basta ver o vídeo que O MIRANTE publicou.



À pista da Póvoa de Santa Iria têm chegado quase todas as semanas pilotos de todo o país para treinar, competir ou apenas tomar um café e falar de automóveis.



