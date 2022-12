partilhe no Facebook

Campanha para apoiar comércio em Ferreira do Zêzere

A Câmara de Ferreira de Zêzere está a promover uma campanha de apoio ao comércio tradicional disponibilizando ‘vouchers’ que podem ser adquiridos por 5 ou 10 euros valendo o dobro numa compra nas lojas aderentes. Com um limite de 50 euros por comprador, residente ou não no concelho, a iniciativa visa apoiar o comércio local e a aquisição de bens num momento em que foram reduzidos os rendimentos e a capacidade de compra dos cidadãos, lê-se numa nota do município.