Desavença no restaurante com chefe das Finanças de Benavente está no Ministério Público

O Ministério Público (MP) de Benavente abriu um inquérito sobre o desentendimento entre um empregado de mesa de um restaurante do Porto Alto, Adalberto Silva, e o chefe das Finanças da vila, Fernando Lopes. O procurador está a dar seguimento à queixa apresentada pelo cidadão brasileiro no posto da Guarda Nacional Republicana no final do Verão e quer perceber o que terá efectivamente acontecido.

É mais uma etapa no diferendo processual entre as duas partes. O funcionário do restaurante queixa-se de conduta imprópria e racista do chefe das Finanças de Benavente para com a sua pessoa. O funcionário público nega as acusações e ambos dizem que vão recorrer à justiça.



*Notícia desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 15 de Dezembro