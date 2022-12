Família em risco que a casa lhe caia em cima em Castanheira do Ribatejo

Paula Rocha receia que aconteça uma tragédia no apartamento arrendado em Castanheira do Ribatejo onde vive com os dois filhos menores. Nem a proprietária do imóvel nem o condomínio resolvem a situação.

Paula Rocha vive há sete anos com os dois filhos menores no rés-do-chão do número 3 da Rua Vasco Moniz, em Castanheira do Ribatejo, com receio que uma tragédia aconteça a qualquer momento.

O apartamento já foi alvo de vistoria pela Câmara de Vila Franca de Xira e visitada pela Segurança Social, sendo que ambas as entidades concluíram, segundo a moradora, que a família vive num lugar perigoso e que “o condomínio tem que resolver a situação”.

Mas os anos têm passado e os danos ao nível da estrutura são cada vez mais visíveis.

