Professores em vigília em Santarém pela dignificação da profissão

Vários professores concentraram-se esta quinta-feira, 15 de Dezembro, ao final do dia, no Largo do Seminário no centro de Santarém para chamarem a atenção para algumas reivindicações e alertarem para a necessidade de se valorizar o papel dos professores, que são cada vez menos, o que está a causar constrangimentos nesta área profissional.

Na vigília, os professores de várias escolas quiseram reivindicar a recuperação do tempo de serviço, pedir a abolição das quotas na avaliação de desempenho e na limitação das vagas na progressão na carreira e alertaram para a necessidade de manter um regime de concurso transparente com a graduação profissional dos docentes, considerando ser este o único critério justo.