Requalificação urbana de Aljustrel vai avançar

O executivo da Câmara Municipal de Ourém, através do seu presidente, Luís Albuquerque, assinou o auto de consignação da empreitada de requalificação urbana de Aljustrel, na freguesia de Fátima. O documento foi formalizado a 5 de Dezembro, na presença dos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da obra e pelo representante da empresa adjudicatária, a “CMR – Construções Martins & Reis, LDA”. O projecto prevê a requalificação das principais vias do centro da localidade, actualmente descaracterizadas, repondo assim o valor cultural e patrimonial que representam no contexto da história de Fátima. As infraestruturas vão ser redefinidas, nomeadamente ao nível da iluminação pública, da instalação eléctrica, das telecomunicações, redes pluviais e mobiliário urbano, ao abrigo de uma requalificação que vai resultar igualmente na substituição do piso existente e consequente reposição de calçada. Os trabalhos prevêem um investimento municipal de cerca de 477 mil euros e têm um prazo de execução de 150 dias.