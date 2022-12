Sócios aprovam venda da SAD do UDV e formação de novo clube

Os 124 sócios presentes na assembleia-geral do União Desportiva Vilafranquense (UDV) realizada na noite de 15 de Dezembro no pavilhão José Mário Cerejo em Vila Franca de Xira, aprovaram os quatro pontos a discussão que incluem a venda da participação dos 10% que o clube tem na Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do futebol, a suspensão de parte da actividade desportiva da UDV e a criação de uma nova associação.

A venda dos 10% da participação do clube na SAD gerou discussão por mais de uma hora e foi aprovado com 29 votos contra e 5 abstenções. Ficou também decidido criar uma comissão de sócios pela comissão administrativa para acompanhar o negócio e ajudar a formar um novo clube. Segundo apurou O MIRANTE, uma vez que a assembleia voltou a ser vedada aos jornalistas, a ideia passa por manter o UDV a funcionar apenas com as camadas séniores e o novo clube receberá todos os escalões de formação e poderá assim candidatar-se a apoios municipais do Programa de Apoio ao Movimento Associativo. Os sócios vão ser convidados a apresentar propostas para o nome do novo clube.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE