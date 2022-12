Alunos de Itália vão conhecer melhor o território de Ourém

Na manhã de quarta-feira, 14 de dezembro, a vereadora da Câmara Municipal de Ourém, Micaela Durão, responsável pelo pelouro da Educação, recebeu uma comitiva composta por alunos e docentes de Brindisi – Itália e do Agrupamento de Escolas de Ourém, no âmbito do projecto “Erasmus +”.

A autarca presenteou os visitantes com lembranças alusivas ao município e desejou uma boa experiência aos alunos envolvidos no intercâmbio de conhecimentos, convidando-os a visitarem, no decorrer da estadia, o vasto património cultural e outros pontos de interesse no concelho de Ourém.

O Projecto “Erasmus+” pretende apoiar actividades de educação, formação, juventude e desporto em todos os sectores de aprendizagem dos alunos.