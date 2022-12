partilhe no Facebook

Carteiros de Alverca e VFX anunciam greve para a semana do Natal

Os trabalhadores do centro de distribuição postal dos CTT de Alverca e Vila Franca de Xira anunciaram uma greve às últimas duas horas e 48 minutos de cada dia da próxima semana que antecede o Natal. A situação vai causar perturbações na distribuição postal. Os trabalhadores estão contra a redução dos postos de trabalho, a sobrecarga de trabalho provocada pela falta de trabalhadores em número suficiente para o trabalho a executar, pedem melhores condições de trabalho e exigem a reposição da qualidade do serviço público postal no concelho de Vila Franca de Xira.

Em três dos dias os trabalhadores vão estar em contacto com as populações: dia 19 em Alverca em frente à estação de correios da cidade, junto da Estrada Nacional 10; Dia 20 em Vila Franca de Xira em frente à Câmara de Vila Franca de Xira e no dia 21 em Alhandra em frente à junta de freguesia. “A gestão dos CTT tem obrigatoriamente de dar solução aos problemas existentes que passam por respeitar os direitos e condições laborais dos seus trabalhadores e os direitos dos cidadãos a um serviço postal público de qualidade”, refere o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações em comunicado.