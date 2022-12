Centro de vacinação de VFX com novo horário

O centro de vacinação do concelho de Vila Franca de Xira, situado no auditório do Centro Paroquial da Igreja dos Pastorinhos em Alverca do Ribatejo vai ter novos horários a partir de 16 de Dezembro. A partir dessa data, segundo comunicado emitido pelos serviços de saúde, o centro de vacinação passará a funcionar apenas às segundas-feiras e sábados das 09h00 às 17h00. Nos dias 24 e 31 de Dezembro estará encerrado.

Para agendamento, esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais os utentes deverão usar os contactos do Agrupamento dos Centros de Saúde do Estuário do Tejo: 963977428, 961084437 ou o endereço de e-mail estuariotejo.vacovid@arslvt.min-saude.pt.