Circulação normalizada na A23 entre Atalaia e Constância

A circulação em duas vias entre o nó da Atalaia e o nó de Roda em ambos os sentidos da Autoestrada 23 já foi reposta, após três meses de obras, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP). Em comunicado, a IP informou que pelas 21h00 de sexta-feira, 16 de Dezembro, foi reposta a circulação automóvel entre aqueles dois nós, entre os municípios de Vila Nova da Barquinha e de Constância, com a conclusão da empreitada de estabilização e reparação da plataforma rodoviária da A23, na zona de Atalaia.

Tinha sido identificada, em Outubro, ao quilómetro 21,150 a existência de uma depressão no pavimento, no local de passagem de um gasoduto. “A intervenção envolveu um investimento de cerca de 850 mil euros e consistiu na construção de um viaduto em betão armado e pré-esforçado, apoiado em fundações profundas encastradas no substrato competente, cerca de cinco metros abaixo da cota da base do gasoduto”, refere a IP, dando ainda conta que “a estrutura do tabuleiro é constituída por oito vigas pré-fabricadas em betão armado e pré-esforçado, justapostas”.

A IP realçou que o “bom ritmo” de uma intervenção que se revestiu de “elevada complexidade, dada a existência de um gasoduto sob a plataforma rodoviária”, é “resultado do forte empenho das equipas” envolvidas. "Após a execução com sucesso dos trabalhos de pavimentação, vamos proceder à reabertura ao tráfego”, conclui a nota informativa.