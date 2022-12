Hospital de Santarém é referência na área da capacitação digital

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) participou na terça-feira, 13 de dezembro, na 5.ª sessão do programa Roteiro INCoDe.2030 – Capacitação Digital, dedicada ao tema “Saúde”. O evento, que teve lugar na Escola Superior de Saúde de Santarém, teve como objectivo dar voz a iniciativas locais e projectos que promovem a capacitação digital.

Ana Infante, presidente do conselho de administração do HDS, destacou alguns dos projectos desenvolvidos no hospital, um deles diz respeito a uma ferramenta implementada em contexto de pandemia, que permite informar, através de mensagem, os familiares dos doentes que se encontram no Serviço de Urgência Geral sobre o seu percurso na instituição.

A dirigente mencionou também o sistema automático de envio de mensagens aos utentes que realizem teste Covid-19 na instituição, criado para “tornar mais célere a comunicação do resultado do teste e, simultaneamente, reduzir a ansiedade dos utentes”. Ana Infante referiu ainda a implementação da realização de videochamadas para que os doentes internados pudessem falar com os seus familiares numa altura em que se viram privados de receber visitas.

