“Sorrisos, Olhares e Afectos” é uma exposição que faz a diferença em Ourém

O Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima inaugurou, na quarta-feira, 14 de Dezembro, a exposição “Sorrisos, Olhares e Afectos”, organizada pelo Grupo da Diferença e o município de Ourém, em parceria com o Museu e Liga dos Amigos do Consolata Museu.

A exposição fotográfica retrata as várias emoções dos utentes das instituições que compõem o Grupo da Diferença: Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (CRIF), Centro de Reabilitação e Integração Ouriense (CRIO), Centro Social da Divina Providência, Centro João Paulo II e Escola de Educação Especial “Os Moinhos”.

A cerimónia da inauguração contou com a presença de Micaela Durão, vereadora no executivo municipal, que aproveitou a ocasião para saudar e valorizar o trabalho desenvolvido diariamente pelos funcionários com os utentes das instituições.

A exposição “Sorrisos, Olhares e Afectos” vai estar patente no Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima até ao próximo dia 10 de Janeiro de 2023.