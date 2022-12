Azambuja sensibiliza para a cobertura de poços

partilhe no Facebook

A Câmara de Azambuja está a sensibilizar a população para a obrigatoriedade da instalação de um resguardo ou para a cobertura eficaz de poços, fendas ou irregularidades no terreno que possam causar quedas a pessoas ou animais. A protecção, explica a autarquia em comunicado, deverá cobrir totalmente a abertura e ser resistente a uma carga de 100kg/m2, sendo igualmente obrigatório, para qualquer poço ou cavidade, a construção de paredes com altura mínima de 80 centímetros do solo ou de uma protecção equivalente sendo, em qualquer dos casos, resistente a uma força de 100 kg.