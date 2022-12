Desfalque na Agromais é muito maior do que se pensava

Segundo as contas apresentadas aos sócios na última assembleia-geral, o dinheiro de que o responsável financeiro se apropriou é mais do dobro do que se pensava

O desfalque nas contas do entreposto comercial agrícola Agromais, em Riachos, é mais do dobro do que se calculava inicialmente. Na assembleia-geral do final do ano da organização, foram apresentadas as contas e os sócios foram informados que ao longo de 12 anos desapareceu um total de 4,5 milhões de euros, quando inicialmente, quando a situação foi descoberta, se calculava ser cerca de dois milhões de euros. O suspeito é o coordenador da área financeira, que trabalhava na Agromais há 22 anos e em quem os dirigentes e sócios confiavam, tendo desaparecido quando se apercebeu que a situação ia ser descoberta.

O ex-responsável pela contabilidade da maior cooperativa de agricultores de cereais e hortícolas do país apropriou-se do dinheiro através de cheques que depositava em contas pessoais, conseguido manter o esquema sem que alguém desconfiasse. Nuno Oliveira fez passar o dinheiro por várias contas, de modo a não serem detectados movimentos de elevados valores que pudessem levantar suspeitas. Suspeita-se que grande parte do dinheiro serviu para pagar dívidas de uma pessoa com quem tem um relacionamento.

As suspeitas surgiram a meio deste ano de 2022, quando o presidente da Agromais, Luís de Vasconcellos e Souza, questionou uma quantia de juros na conta bancária da organização e ficou desconfiado com a resposta dada Nuno Oliveira, tendo mandado mandando analisar a contabilidade. Os bens e contas bancárias do suspeito foram arrestadas, mas não cegam para pagar sequer uma pequena parte do prejuízo que causou à organização. O caso está nas mãos da Polícia Judiciária.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal, 22 de Dezembro