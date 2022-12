Detido por posse de armas proibidas em Ourém

Um homem de 52 anos foi detido pela GNR no concelho de Ourém por posse de armas proibidas. “Na sequência de uma investigação por posse de armas proibidas e ameaças, que decorria há cerca de um mês, os militares da Guarda apuraram que o suspeito tinha na sua posse diversas armas proibidas e armas de fogo, com o intuito de as ostentar e causar receio e intimidar quem o confrontasse”, diz a GNR em comunicado. No cumprimento a nove mandados de busca, uma domiciliária, uma em armazém e sete em veículos, a GNR apreendeu: dez aerossóis de defesa; quatro armas eléctricas; um bastão extensível; uma catana; duas espadas; um taco basebol; uma carabina com mira telescópica; uma pistola de alarme; quatro réplicas de arma de fogo; 40 munições; um colete balístico.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A operação do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar da GNR aconteceu no dia 13 de Dezembro e contou com o reforço do Posto Territorial de Ourém, do Destacamento de Intervenção de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém.