Junta de Freguesia de Marinhais aposta na formação de adultos

A Junta de Freguesia de Marinhais está a ceder infra-estruturas para formar os habitantes da vila. Joaquim Cardoso, presidente da junta a cumprir o segundo mandato, explica a O MIRANTE que existe uma sala equipada para receber turmas em formação teórica com uma capacidade máxima de 20 pessoas por sessão. A sala faz parte do edifício da autarquia e as empresas privadas e entidades públicas podem, mediante articulação com o presidente, agendar acções de formação.

Uma das pessoas que mais frequenta as formações é Sebastião Correia. Depois de ter trabalhado mais de duas décadas em Lisboa e Vila Franca de Xira Sebastião Correia veio para Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, há cerca de 8 anos e candidatou-se a um emprego na junta de freguesia. “Passaram dois ou três anos, pelo menos, até receber a primeira formação, a dos produtos fitofarmacêuticos. Depois fiz de tractores e de motoroçadoras”, recorda. Hoje, para além de assegurar os trabalhos com recurso a tractor, faz ainda a programação de tarefas dos outros funcionários, em articulação com o presidente.

O principal objectivo de Joaquim Cardoso é que a formação seja acessível a todos os habitantes e que as deslocações não impeçam quem tem vontade de aprender ou concluir os estudos. “Pensamos muito na parte social, dar apoio aos fregueses para não se deslocarem para outros sítios e terem formações em diversas actividades”, afirma.

Uma das medidas que a junta encontrou para formar os seus trabalhadores foi a cedência gratuita do espaço às empresas em troca de formações prestadas ao pessoal interno. Actualmente, tanto o Centro Qualifica de Salvaterra de Magos como a empresa Consultactiva, estão a ocupar as infra-estruturas para receber os alunos em formações teóricas. “Como as empresas e estas associações começaram a ver que somos um executivo que as apoia começaram a contactar-nos. O que fazemos é dispensar o local e algum projector ou apoio que seja preciso”, avança o autarca. O Centro Qualifica contactou a junta há uns meses para implementar acções de formação dando oportunidade às pessoas com mais de 18 anos de concluir o processo RVCC, Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, de Nível Básico ou Secundário em regime pós-laboral.