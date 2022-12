O funcionamento da USF de Samora Correia foi assunto na última assembleia municipal, com o presidente da junta a considerar que está ser prestado um mau serviço. Há médicos, há condições mas os utentes são encaminhados para outras unidades.

Mau funcionamento do centro de saúde indigna autarcas de Samora Correia

O presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques, lamentou o mau funcionamento da Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia, que apesar de ter médicos e boas condições não está a dar uma resposta adequada aos utentes que procuram uma consulta aberta.

“O centro de saúde está a funcionar muito mal e não consigo perceber o que se está a passar. Aquilo que estão a fazer às pessoas não se faz. A USF tem médicos, boas condições para trabalhar, tem tudo para dar uma boa resposta”, afirmou o autarca da CDU na última sessão da Assembleia Municipal de Benavente, após a eleita do PSD, Paula Rego, ter alertado para a inexistência de consultas para situações urgentes e do encaminhamento de utentes para o Centro de Saúde de Benavente e de este, por sua vez, os encaminhar de volta para Samora Correia. Isto, sublinhou a eleita, em alturas em que o Centro de Saúde de Samora Correia está “vazio, sem ninguém” e com pessoas a quererem ser consultadas.

Ressalvando que o problema da Saúde é nacional e ultrapassa a esfera das competências de uma junta de freguesia, Augusto Marques adiantou que deu conhecimento da situação ao presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, e pediu que fossem tomadas diligências. Isto porque, sustentou, o Centro de Saúde de Benavente só tem que atender os utentes de Samora Correia após o encerramento da USF que funciona das 08h00 às 22h00. Também Paula Rego salientou que se trata de um problema nacional mas que cabe aos autarcas e eleitos locais defender os interesses e a saúde dos seus cidadãos.