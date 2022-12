Ourém apoia construção da Casa Mortuária de Casal dos Bernardos

A Câmara de Ourém aprovou, na reunião camarária de 5 de Dezembro, a proposta de protocolo a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Casal dos Bernardos com vista à construção da Casa Mortuária, situada na União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos. O protocolo prevê um apoio financeiro de aproximadamente 63 mil euros. A verba corresponde a 85% do valor dos arranjos exteriores bem como 75% do valor da construção da estrutura.