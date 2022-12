Poupança na iluminação de Natal não convence moradores e comerciantes de Alverca

Este ano contam-se pelos dedos das mãos os locais no concelho de Vila Franca de Xira com iluminação natalícia. Moradores e comerciantes dizem que a situação mata o espírito da quadra e câmara justifica que se trata de poupar energia mas o argumento não pega na comunidade.

Na sede de concelho apenas os paços do concelho, o largo da estação e o Celeiro da Patriarcal evocam a quadra - FOTO CMVFX

Quem vive e trabalha no concelho de Vila Franca de Xira tem este ano um concelho com menos iluminação de natal nas ruas e contam-se pelos dedos das mãos os locais onde foi colocada.

A situação tem gerado queixas e há quem critique a situação dizendo que matou o espírito da quadra e os negócios. Uma das cidades onde se nota mais a ausência da iluminação é em Alverca do Ribatejo, a freguesia com maior dinâmica comercial do concelho. Tirando duas artérias praticamente não se vê iluminação natalícia e até a Estrada Nacional 10, que atravessa Alverca e que era nos anos anteriores uma artéria brilhante para desfrutar nesta quadra, está despida, o que tem revoltado a comunidade.

A câmara justificou a redução na iluminação com a crise energética que se vive na Europa mas os concelhos vizinhos - por exemplo Alenquer - tiveram uma opinião diferente.



