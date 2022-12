Accionada caução para acabar obras em urbanização de VFX

O município de Vila Franca de Xira vai realizar o accionamento oficioso da garantia bancária existente do loteamento da Quinta de Santo Amaro, no alto da cidade, para pagar obras de recuperação da urbanização feitas pela câmara por conta do titular do alvará.

A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. Em causa estão trabalhos orçados em 19.951 euros: substituição de lancis danificados, recargas de pavimentos em parques de estacionamento e algumas ruas, reparação de calçadas e pavimentos, remoção de lixos e entulhos e colocação de uma coluna de iluminação pública. O valor accionado vai agora ser deduzido dos 50 mil euros totais da garantia existente e que resultava da hipoteca de três lotes da urbanização.