Agradecimento e união marcaram reabertura da Igreja de Samora Correia

Palavras de agradecimento, discursos a apelar à união e expressões de alegria e admiração marcaram no domingo, 18 de Dezembro, a reabertura da Igreja Matriz de Samora Correia após ter estado resguardada de visitas durante as obras de conservação e restauro.

A cerimónia presidida pelo Arcebispo de Évora, Francisco José Coelho, que destacou a importância da união à volta da obra de requalificação, foi presenciada por cerca de mil pessoas distribuídas pelos bancos da igreja e pela Praça da República, onde foi colocada uma tela com transmissão em directo. Também o padre Heliodoro Nuno deixou palavras de agradecimento a todos os que contribuíram para que a obra se concretizasse, respeitando a história do edifício religioso.

Os trabalhos de conservação e restauro incidiram sobre as madeiras, talhas douradas, pinturas murais, esculturas e azulejos do século XVIII que revestem as paredes interiores e fazem alusão ao apóstolo São Tiago, depois de concluídas as obras de consolidação do edifício classificado como Imóvel de Interesse Público.

No total foram investidos 1,1 milhões de euros, dos quais cerca de 330 mil foram suportados pela Câmara de Benavente e o restante por fundos comunitários do Portugal 2020 e Portugal 2013, Fábrica da Igreja e Comissão para as Obras da Igreja de Samora Correia, que contou com contributos da população.

A propósito dos 300 anos da Igreja Matriz de Samora Correia, no final da celebração da Eucaristia foi distribuído, na parte exterior, bolo e champanhe pelos presentes.