Alunos de Apolo voltam a Santarém onze anos depois

O MIRANTE foi visitar a escola, que tem 30 alunos, a propósito do Dia Internacional do Tango, assinalado a 11 de Dezembro, e encontrou gente dedicada às danças de salão mesmo depois de uma vida de trabalho, como Filomena Tavares, de 69 anos de idade.

Filomena Tavares, açoriana a viver há vários anos em Santarém, inscreveu-se nas aulas de danças de salão da Alunos de Apolo/AIT Dance, que retomou a sua actividade na cidade como filial da Alunos de Apolo de Lisboa, após onze anos encerrada. Quando era secretária da Procuradoria Geral da República e do Tribunal Constitucional não lhe restava tempo para esta actividade pela qual sempre teve interesse e agora que está reformada não hesitou. Divorciada e sem filhos afirma que dançar é uma paixão que vem desde criança e sempre gostou de movimento.

O tango é uma das danças que Filomena Tavares adora executar porque consegue libertar o corpo e a mente. Na juventude praticou patinagem artística e dança clássica e agora diz que a dança e o grupo da Alunos de Apolo ajuda-a a enfrentar a velhice. “Enquanto aqui estou e me sinto bem não me sinto velha”, confessa. O seu professor Guilherme Alexandre tem 17 anos e nos treinos costuma ser o seu par. As aulas de dança social são duas vezes por semana, mas pela vontade de Filomena era todos os dias.

A Escola Alunos de Apolo em Santarém deixou de ter actividade quando faleceu António Silva, o tesoureiro e responsável da escola e reiniciou agora as aulas pela mão da filha do fundador, Carla Silva, que acumula as funções de presidente e treinadora e que obteve vários prémios na dança. Em 1992 foi campeã nacional de danças de salão pela Sociedade Recreativa Operária (SRO). Tinha 14 anos e a Escola Alunos de Apolo de Lisboa convidou-a para dançar com eles. Cinco anos depois, em 1997, o pai abriu a filial em Santarém, que obteve oito títulos de campeões nacionais.

“Estou a dar continuidade ao trabalho do meu pai, António Silva, que fez um grande trabalho com a escola. É um orgulho muito grande reabrir a Alunos de Apolo em Santarém”, assume Carla Silva, que foi dançarina durante 15 anos e deixou a competição aos 29 anos tornando-se treinadora. A Alunos de Apolo/AIT Dance tem 30 alunos divididos pela competição e pela dança social, onde pessoas mais velhas podem praticar danças de salão sem passos acrobáticos ou coreografia.

A treinadora afirma que os mais velhos gostam de aprender tango por ser uma dança de poder e apaixonante. Carla Silva refere que a dança de competição é exigente e o tango exige alguma elasticidade e boa forma física para executar determinados passos. Este primeiro ano tem sido muito positivo e para a presidente da escola as danças de salão nunca saem de moda apesar de terem que se adaptar a novos estilos musicais, como o hip-hop.