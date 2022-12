Bombeiros de Fátima celebram quadra natalícia com mensagem de confiança

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima (AHBVF) realizou, na noite de 9 de dezembro, o seu jantar de Natal, reunindo à mesa operacionais, comando, corpos sociais e amigos da associação.

Vários autarcas do concelho, onde se incluiu o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, foram recebidos por Amorim Gonçalves, presidente da direcção da AHBVF. Nas intervenções oficiais que antecederam o jantar, a palavra de ordem foi a confiança depositada nos bombeiros concelhios face aos desafios previstos para o ano de 2023, com particular incidência na cidade de Fátima onde se esperam números recorde de peregrinos durante a anunciada visita do Papa Francisco, agendada para o mês de Agosto.

Luís Albuquerque não deixou passar a ocasião sem endereçar uma palavra de agradecimento a todos os bombeiros que corajosamente combateram as chamas no fatídico ano que agora está a terminar, desejando a todos os bombeiros e respectivas famílias um Bom Natal.