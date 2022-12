Bombeiros de Tomar com equipa renovada e melhores condições de trabalho

A cerimónia de compromisso de honra e de promoção dos recrutas a bombeiros sapadores e dos estagiários a bombeiros voluntários levou mais de uma centena de pessoas ao Pavilhão Nuno Álvares Pereira, em Tomar. Foram promovidos quatro recrutas e apresentados 16 novos operacionais para os Bombeiros do município de Tomar, resultado de um concurso público da autarquia.

Anabela Freitas, presidente do município, afirmou a O MIRANTE que a corporação tomarense “fica muito próxima do ideal” com esta renovação. “Está prevista a contratação de mais 10 operacionais, estabilizando o quadro que temos para o próximo ano”, disse a líder da autarquia, insistindo, uma vez mais, que este sistema de socorro e de resposta à população não pode estar assente em associações humanitárias. “Os nossos bombeiros voluntários são voluntários puros e a sua entidade patronal são as associações humanitárias, mas eles são também profissionais. Investimos 95 mil euros na contratação dos novos 16 bombeiros. Tudo o que compramos a nível de equipamento, as obras no quartel, o fardamento, que foi todo remodelado, a câmara não recebe um cêntimo de apoio e, portanto, algo está mal. É quase como termos a PSP e a GNR assentes em associações humanitárias”, afirmou.

Quanto a prendas de Natal Anabela Freitas revela que está em curso o procedimento para a aquisição por parte da autarquia de um VUCI - Veículo de Combate a Incêndios em Meio Urbano -, bem como a renovação da frota de veículos-tanque actualmente à disposição da corporação. “O mais novo que temos tem vinte e muitos anos e está já acordado com a Autoridade Nacional de Proteção Civil um veículo-tanque novo”, revelou Anabela Freitas.