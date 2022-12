CEBI é referência no mapa das fundações nacionais

A Fundação CEBI de Alverca do Ribatejo é uma “obra notável e singular” no panorama das fundações nacionais e são poucas as que têm um papel tão visível no apoio à comunidade em áreas como a educação, saúde e protecção social. O elogio foi deixado no discurso de Emílio Rui Vilar, convidado para presidir à gala de aniversário da Fundação CEBI que se realizou a 7 de Dezembro. Impedido de participar por doença, o primeiro presidente do conselho consultivo das fundações portuguesas elogiou a CEBI reputando-a de exemplo nacional do que o espírito de iniciativa e sentido de responsabilidade podem fazer. “Como teria sido na pandemia se a CEBI não existisse? E agora com a inflação? As famílias iriam sofrer ainda mais duramente os tempos que aí vêm”, frisou, lembrando José Álvaro Vidal, o homem responsável por ter criado a CEBI em 1968.

Sob o mote “Conexões - Cultura e Desenvolvimento Humano”, a cerimónia de aniversário da fundação voltou a juntar pais, alunos, parceiros e trabalhadores da instituição. Ana Maria Lima, presidente do conselho de administração da fundação, confessou o júbilo de voltar a encontrar o pavilhão da instituição cheio depois de uma interrupção de dois anos devido à pandemia. Pandemia essa que, notou, atrasou o projecto da construção do lar de idosos. “Mantemos a intenção de retomar o projecto e já dispomos do terreno. O atraso resulta da utilização dos recursos para ultrapassar as dificuldades da pandemia e por não nos terem sido concedidos os apoios indispensáveis para a sua concretização. Estamos empenhados e continuaremos com a mesma energia a construir planos de continuidade para apoiar a comunidade”, garantiu.

Altruísmo, humanismo e resiliência

Perante o que disse ser uma limitação cada vez maior dos recursos disponíveis, Ana Maria Lima espera que no futuro possam ser encontradas novas soluções que potenciem o trabalho da fundação e projectem o pioneirismo das suas intervenções. “Temos procurado concretizar soluções sempre com a preocupação de servir os que mais dela necessitam. Somos a única fundação portuguesa verdadeiramente comunitária e temos como objectivo contribuir para a criação de uma sociedade mais solidária e inclusiva”, garantiu Ana Maria Lima.

A fundação continua apostada em cultivar os valores do altruísmo e humanismo e a formar crianças resilientes, empreendedoras e criativas. “Jovens que possam ver nas adversidades novas oportunidades de aprendizagem. Urge dotar as futuras e actuais gerações de multiliteracias e competências que permitam construir cidadãos críticos, activos e conscientes da importância da sustentabilidade dos recursos e do planeta”, considerou.

Na sessão foram homenageados os trabalhadores da fundação com mais de 20 anos de serviço e também foram entregues os diplomas de excelência, mérito, valor e galardão desportivo aos melhores alunos do Colégio José Álvaro Vidal em cada um dos anos lectivos. Antes de ser cantado o hino da fundação, houve também lugar para duas actuações ao piano por Carolina Marques e Leonor Silva e o Grupo Acro CEBI do Colégio José Álvaro Vidal.