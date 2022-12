Militares da GNR desconfiaram do comportamento nervoso do suspeito e do cheiro que estava dentro do carro.

Detido em Alcoentre com 278 doses de haxixe no carro

Um homem de 43 anos foi detido pela GNR no concelho de Azambuja por posse e tráfico de estupefacientes, durante uma operação stop na localidade de Alcoentre. O suspeito foi mandado parar pelos militares que ficaram desconfiados com o comportamento do condutor, que evidenciava algum nervosismo, e com o cheiro que emanava do interior da viatura.

Numa busca ao veículo, os militares encontraram 278 doses de haxixe e detiveram o suspeito, que foi constituído arguido e vai aguardar o desenrolar do processo em liberdade, tendo os factos sido comunicados ao Ministério Público de Alenquer.