Fogueira de Natal em Fazendas de Almeirim

Numa iniciativa da paróquia de S. José de Fazendas de Almeirim vai ser colocado um tronco a arder na véspera de Natal no terreno junto à igreja paroquial. O objectivo é que a fogueira se mantenha até ao Ano Novo e pretende promover o convívio com petiscos e cantorias à volta do calor da chama. A fogueira será ateada às 16h30 do dia 24 de Dezembro, com a actuação dos ranchos folclóricos desta freguesia do concelho de Almeirim. Para aconchegar o estômago antes da ceia de Natal, há também doces e licores.