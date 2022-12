Há mais jovens interessados em participar activamente no desenvolvimento de Ourém

Terminou mais uma ronda de visitas às escolas habilitadas a participar em mais uma edição da AJO - Assembleia Jovem de Ourém, que vai para a sua quinta edição. Nove escolas dos 2º e 3º ciclos e do ensino secundário receberam o presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João Moura, que explicou aos alunos o tema da edição deste ano: as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023.

Para o autarca o evento vai ser o acontecimento do ano e uma oportunidade única para divulgar a riqueza do concelho. “A proposta deste ano é proporcionar aos jovens que nos visitam a melhor experiência possível. Queremos que se sintam bem no nosso território e que tenham vontade de voltar”, disse.

No final da visita João Moura salientou o número de alunos envolvidos e o entusiasmo com que a iniciativa foi acolhida. “A AJO tem sido um sucesso, já replicado por vários municípios do país e isso só é possível porque os nossos jovens se têm empenhado em apresentar, ano após ano, propostas com aplicação prática, dando uma verdadeira lição de cidadania aos mais adultos”, sublinhou. Outra conquista da AJO tem sido a divulgação e valorização do papel da assembleia municipal enquanto “Casa da Democracia Local do concelho”.

Participam na Assembleia Jovem de Ourém a EB2,3 de Freixianda; a EB2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão – Caxarias; a EB2,3 D. Afonso, IV Conde de Ourém; a Escola Básica e Secundária de Ourém; o Centro de Estudos de Fátima; o Colégio do Sagrado Coração de Maria; o Colégio de S. Miguel; a Escola de Hotelaria de Fátima e a Escola Profissional de Ourém.

“E tu vais agir” é o lema da AJO que pretende motivar e desenvolver nos jovens competências para o exercício de uma cidadania activa e responsável valorizando a sua participação informada. Pretende ainda aproximar os jovens dos eleitos locais realçando a importância do seu contributo para a resolução de problemas de âmbito local dando-lhes voz junto dos órgãos municipais.