Hospital de Abrantes com nova enfermaria nos próximos seis meses

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) vai abrir mais uma enfermaria, por seis meses, no Hospital de Abrantes, no local onde funciona a urgência médico-cirúrgica. A nova enfermaria começa a funcionar na quinta-feira, 15 de Dezembro, no âmbito do plano de contingência do CHMT.

A revelação foi feita pelo presidente do Conselho de Administração do CHMT, à margem das Jornadas Sociais e da Saúde de Abrantes, que decorreram na última semana e onde Casimiro Ramos moderou um painel sobre saúde e segurança da população mais idosa. O dirigente realçou que o número de episódios de urgência é neste momento semelhante aos valores registados antes da pandemia. “Se hoje temos, hipoteticamente, 140 episódios diários de urgência, em 2019 tínhamos 135”, revelou Casimiro Ramos, ressalvando que “agora as pessoas entram mesmo doentes, não são falsas urgências”. Casimiro Ramos diz que há muitos casos em que são diagnosticadas outras complicações e isso leva a que os pacientes fiquem por mais tempo: “As enfermarias estão a ter os doentes duas, três semanas, o que dificulta a rotação, quando poderia ser estabilizado mais cedo”, sublinhou.

Face à situação crítica que o país atravessa, o Médio Tejo não sofre dos mesmos problemas na questão da admissão de doentes. “Estamos, no entanto, nalguns casos, no fio da navalha”, considera o administrador, ressalvando que não “há falta de médicos, mas também não há abundância e se algum adoecer pode criar problemas”.