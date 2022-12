Orçamento de Torres Novas com prioridade na área social

A maioria socialista da Câmara Municipal de Torres Novas apresentou e aprovou, com o voto contra da coligação PSD/CDS e a abstenção do movimento P’la Nossa Terra, o orçamento de 45,6 milhões de euros para 2023, que segue agora para aprovação da assembleia municipal.

Regista-se um aumento de 1,4 milhões euros em relação a 2022, de forma a servir como instrumento de apoio às carências e urgências sociais e económicas que se venham a verificar. Pedro Ferreira, presidente da autarquia, apresentou o documento, considerando que o mesmo é “influenciado por dois períodos socio-económicos que merecem uma especial atenção: o período pós-pandémico e a guerra na Ucrânia”.

A intervenção territorial sustentada dispõe de 11,9 milhões de euros que correspondem a 26,2% do orçamento, destinados à “reabilitação da rede viária”. O executivo quer um melhoramento da fluidez de trânsito na cidade, que se traduz na concretização de uma circular externa a partir da zona dos Negréus até a zona do Centro de Saúde e antiga Companhia Nacional de Fiação e Tecidos.

Gratituidade dos TUT em análise

O presidente do município informou estar em curso um estudo relativo à mobilidade que aborda a possibilidade de gratuitidade dos Transportes Urbanos Torrejanos - TUT e também dos passes escolares do ensino secundário. Foram várias as empreitadas referidas por Pedro Ferreira, nomeadamente a Casa do Povo e o Mercado de Riachos, o Lagar de Árgea, o Museu Agrícola de Riachos, a reabilitação do mercado municipal e as novas oficinas e armazéns municipais. A 2.ª fase do Centro Escolar de Santa Maria e da Escola Secundária Maria Lamas, a requalificação da Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves, também merecerem a atenção do executivo.

A empreitada na Zona Industrial de Riachos já foi adjudicada e as infra-estruturas começam a ser montadas “nos primeiros meses de 2023”. A reabilitação do Bairro da Calçada António Nunes está já em curso, vincou o líder da autarquia, destacando as intervenções previstas para a zona da Judiaria, largo e edifícios entre a rua dos Ferreiros e a rua Serpa Pinto.

A câmara prepara também um projecto temático para as Lapas, sujeito a fundos comunitários. O corredor pedonal entre a cidade e as Lapas está já em fase final de execução. “Com a recente aquisição do complexo da antiga Companhia Nacional de Fiação e Tecidos pretende-se dotar o espaço de projecção nacional e internacional”, refere o documento apresentado por Pedro Ferreira.